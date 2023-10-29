РФ за день выпустила по Никополю 7 дронов-камикадзе и лупила из артиллерии (фото)

В результате российских обстрелов в городе изуродованы 4 дома, хозяйственная постройка и 2 частных предприятия.

Сегодня днем, 29 октября, российские оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине. Также лупили и из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате российских обстрелов в городе повреждены 4 дома, хозяйственная постройка и 2 частных предприятия. Также повреждены грузовик и линия электропередач.

"Беспокойно было и в Мировской громаде Никопольского района. По ней россияне выпустили полдесятка артиллерийских снарядов. Атакованную территорию обследуют", — отметил Лысак.

Он уточнил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Фото последствий российских атак