РФ за день выпустила по Никополю 7 дронов-камикадзе и лупила из артиллерии (фото)

В результате российских обстрелов в городе изуродованы 4 дома, хозяйственная постройка и 2 частных предприятия.
Сегодня днем, 29 октября, российские оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе по Никополю на Днепропетровщине. Также лупили и из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате российских обстрелов в городе повреждены 4 дома, хозяйственная постройка и 2 частных предприятия. Также повреждены грузовик и линия электропередач.
"Беспокойно было и в Мировской громаде Никопольского района. По ней россияне выпустили полдесятка артиллерийских снарядов. Атакованную территорию обследуют", — отметил Лысак.
Он уточнил, что, к счастью, обошлось без жертв.
Фото последствий российских атак
Ранее сообщалось, что 21 октября оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, в результате чего погиб человек.
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