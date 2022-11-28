РФ за неделю 258 раз обстреляла Херсонщину: новое обращение Зеленского

Президент подчеркнул, что российские оккупанты ни на что не способны, кроме разрухи.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы обсудили на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 28 ноября.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении.

На заседании обсудили ситуацию на фронте и прифронтовых районах, обеспечение армии, энергетику, связь, работу пунктов Несокрушимости и усиление нашей ПВО.

"В эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты снова обстреливали Херсон и громады области", — отметил Зеленский.

Он отметил, что всего за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонщины. Кроме того, российская армия повредила насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

"Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных "товарищей", которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские оккупанты ни на что не способны, кроме разрухи.

"Это все, что они оставляют по себе. И то, что они делают сейчас против Украины — это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них", — сказал он.

Зеленский заверил, что Украина никогда не будет местом для разрухи и никогда не примет "порядки" из Москвы. Напротив, украинцы сделают все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, здание или предприятие.