РФ за неделю потеряла более 6600 солдат, корабль и установки ПВО — Минобороны

В Минобороны отчитались о потерях российских захватчиков за неделю.

Оккупационные войска России в течение недели – с 28 января по 4 февраля 2024 года – понесли потери среди личного состава и военной техники.

Об этом рассказал генерал-лейтенант и первый заместитель Министра обороны Александр Павлюк.

Так, за неделю потери РФ составляют: 6640 уничтоженных оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника войск РФ:

63 танка;

147 боевых бронированных машин;

234 артиллерийские системы;

7 РСЗО;

3 установки ПВО;

1 корабль;

290 единиц автотехники;

43 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили один самолет, три крылатых ракеты и 132 БпЛА.

Напомним, генерал оценил, удержат ли ВСУ оборону из-за нехватки снарядов.

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