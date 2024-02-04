РФ за неделю потеряла более 6600 солдат, корабль и установки ПВО — Минобороны

В Минобороны отчитались о потерях российских захватчиков за неделю.
Оккупационные войска России в течение недели – с 28 января по 4 февраля 2024 года – понесли потери среди личного состава и военной техники.
Об этом рассказал генерал-лейтенант и первый заместитель Министра обороны Александр Павлюк.
Так, за неделю потери РФ составляют: 6640 уничтоженных оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника войск РФ:
- 63 танка;
- 147 боевых бронированных машин;
- 234 артиллерийские системы;
- 7 РСЗО;
- 3 установки ПВО;
- 1 корабль;
- 290 единиц автотехники;
- 43 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили один самолет, три крылатых ракеты и 132 БпЛА.
Напомним, генерал оценил, удержат ли ВСУ оборону из-за нехватки снарядов.
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