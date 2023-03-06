РФ за ночь выпустила по Украине 15 "шахедов": откуда они летели и сколько удалось сбить ПВО

ПВО сбила почти все дроны-камикадзе.

В ночь на 6 марта российские оккупационные войска запустили по Украине 15 дронов-камикадзе с северного направления. ПВО уничтожила 13 из них.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, россияне атаковали дронами центральные и восточные области Украины.

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"Было запущено с северного направления дроны-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Предварительно было запущено 15 этих БПЛА, 13 из них уничтожены противовоздушной обороной различными огневыми средствами", — сказал Игнат.

В Воздушных силах добавили, что оккупанты запускали дроны из Брянской области, РФ. В пресс-службе уточнили, что 12 "шахедов" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины, еще один — подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины.

Напомним, вечером 5 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за враждебной активности в небе.

Оккупационная армия РФ атаковала Днепропетровщину четырьмя дронами. Вероятно, это были беспилотники типа Shahed. Их уничтожила ПВО.

Также сообщалось в соцсетях о беспилотниках над Запорожской областью.

Утром 6 марта в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.

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