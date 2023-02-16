РФ за ночь выпустила по Украине 32 крылатых ракеты: откуда они летели и сколько сбила ПВО

Россияне запускали ночью ракеты из самолетов и фрегата.

Российские оккупационные войска в ночь на 16 февраля нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Там уточнили, что оккупанты атаковали Украину 12 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, которые запустили из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатыми ракетами "Калибр", летевшими из фрегата из акватории Черного моря, 12 ракетами Х-22 – из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их запустили из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

Также читайте Во многих областях Украины раздались взрывы

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Сейчас на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", — добавили в воздушных силах ВСУ.

Напомним, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ночью 16 февраля была миксованная атака россиян, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации.

Во время ночной воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет, пожар был потушен, сообщил Максим Козицкий, глава Львовской ОВА.

Также ночью оккупанты накрыли ракетами Павлоград Днепропетровской области. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали. Кроме того, повреждено промышленное предприятие, разрушены 7 частных домов. Еще 30 – повреждены.

Читайте также: