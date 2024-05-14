РФ за полгода построила мощную оборону на Запорожье: генерал оценил укрепление на Харьковщине

По его мнению, в серой зоне Харьковского направления не была реализована эффективная оборона на первой линии.

Россияне за полгода построили мощную систему обороны на Запорожье, которая помешала Украине в прошлом году провести успешное контрнаступление. Теперь наш черед показать эффективную оборону.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает "Эспрессо".

"У нас уже есть опыт в этой широкомасштабной войне. Кроме того, помним, как россияне за полгода, пока нам оказывали союзники помощь, построили мощную систему обороны на Запорожье и как это отразилось на проведении у нас контрнаступательных действий. То есть о целесообразности и актуальность разговора вести не нужно, а нужно энергично заниматься строительством", – сказал Романенко.

По его мнению, в серой зоне Харьковского направления не была реализована эффективная оборона на первой линии.

"Разговор, который ввел президент и делал анализ – это скорее всего вторая линия, где она как раз и проходит – это на севере от Харькова – Липцы и непосредственно Волчанск – северо-восточная часть и там ближе к Харькову есть более мощные рубежи. Но врага нужно останавливать как можно больше дистанции для того, чтобы было время его не только останавливать, но и уничтожать его силы и при соответствующем потенциале проводить контратаки. Поэтому сейчас укрепляется оборона на Харьковском направлении, а также рассматривается вопрос относительно направления на Сумы", – подытожил генерал-лейтенант.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что врагу продвигаться в Харьковской области помогло отсутствие оборонительных сооружений.

Напомним, военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям. Он утверждал, что некоторые фортификации даже на 30% не были готовы к завершению строительства, однако их приняли.

Военный журналист Богдан Мирошников заявил, что невозможно построить укрепление ближе, чем 8-10 км от линии боевого столкновения. Потому что военные и строители будут уничтожены всеми возможными средствами поражения.

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