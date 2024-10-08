В Генштабе сообщили шокирующие данные о количестве химических боеприпасов, которые РФ использовала против ВСУ

В сентябре россияне сбросили 250 боеприпасов с химическими веществами на позиции украинских защитников, это стало частью их стратегии.

Об этом сообщил Генштаб Украины

"Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения в России подразделения радиационной, химической и биологической разведки Сил поддержки ВСУ фиксировали случаи применения опасных химических веществ на поле боя. Однако с февраля 2023 г. россияне начали системно использовать такие химические вещества. Кроме того, значительная часть боеприпасов содержит опасные химические соединения, тип которых до сих пор не установлен.

На 24 сентября этого года военные зафиксировали 4228 случаев применения российскими войсками боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

В Генштабе заявили: "Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении".

Напомним, армия РФ продвинулась в Донецкой области и захватила еще два населенных пункта. Враг оккупировал Желанне Первое и Стельмаховку, а также продвинулся в Максимилианке.

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