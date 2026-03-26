РФ — за шаг до нового масштабного наступления, начали перегруппировку: предупреждение военных

Россияне продолжают сохранять давление по всей линии фронта, несмотря на медленные и утомительные темпы продвижения.

Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону / © Associated Press

Российские войска перегруппируются и готовятся к более масштабным наступательным действиям, которые могут активизироваться с появлением зеленых насаждений, позволяющих маскировать инфильтрационные группы.

Как передает «Укринформ», об этом в телеэфире сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Противник сейчас перегруппировывается и готовится к более масштабным наступлениям, когда будет так называемая „зеленка“, то есть когда будут зеленые насаждения, когда инфильтрационные мероприятия можно будет маскировать прямо за деревьями», — сказал Трегубов.

По его словам, на отдельных участках фронта наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами. Самым горячим направлением в зоне ответственности остается Лиманский.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Россияне активизировали наступательные действия на фронте в Украине, не дождавшись середины весны. С приходом тепла и подсыхания почвы интенсивность вражеских атак выросла в разы, говорят военные.

Оккупанты пытаются действовать мелкими группами, чтобы незаметно проникать в глубину украинской обороны.

По оценке экспертов, Россия оказалась в стратегическом тупике: продолжая изнурительное наступление, она лишает себя ресурсов и времени для подготовки к более масштабному и эффективному прорыву. Российские военкоры сообщают о провале на фронте в Украине.

