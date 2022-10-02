РФ за сутки нанесла по Украине 4 ракетных и 3 авиационных удара: что известно

В Генштабе сообщили об основных атаках оккупантов за сутки.
Российские оккупанты до сих пор не оставляют надежды полностью захватить Донецкую область и прилагают к этому все свои усилия.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 октября.
Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Захватчики наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
За текущие сутки, 2 октября, российские оккупанты осуществили:
- четыре ракетных удара;
- три авиационных удара;
- более пятнадцати обстрелов по реактивным системам залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Сиверском направлении – в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина Буда, Муравейня, Фотовыж Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;
- на Краматорском направлении – Белогоровка и Верхнекаменное;
- на Бахмутском направлении – Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
- на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Железнодорожное и Гуляйполе.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более семидесяти вылетов беспилотников.
Напомним, что в Сети появилось фото флага Украины в Торском Донецкой области.
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