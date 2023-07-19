РФ задала ночью удары по Украине, враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях — Генштаб

Ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 19 июля.

За прошедшие сутки российские оккупанты также нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины — задействовали шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника.

Кроме того, враг нанес 80 авиационных ударов и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди мирного населения, разрушения получили промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь поирапили Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфин, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Синковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Билли Горы и Александро-Шультиного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимилианивка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в районах Ровно на Донетчине и Новодаровке Запорожской области противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационных ударов возле Великой Новоселки, Макаровки и Ровно. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь на Днепропетровщине; Бургунка, Херсон Садовое, Берегово и Огромное Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области, российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая в этом году в свои порты.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления противника, один зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о тактике российских оккупантов на востоке. Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.

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