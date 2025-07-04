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РФ захватила два населенных пункта в Харьковской области и продвинулась дальше
Российская армия оккупировала два населенных пункта в Харьковской области. Также враг на фронте имел успехи в районе еще трех населенных пунктов.
Российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области — Милово и Строевку.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState в ночь на 4 июля.
Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.
Ранее российские оккупанты заняли село Коптево, а также позиции в Торецке, Новосергеевке, у Дилиевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара в Донецкой области.
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