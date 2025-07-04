РФ захватила два населенных пункта в Харьковской области и продвинулась дальше

Россияне продвигаются на Харьковщине / © Associated Press

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Российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области — Милово и Строевку.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState в ночь на 4 июля.

Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.

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Ранее российские оккупанты заняли село Коптево, а также позиции в Торецке, Новосергеевке, у Дилиевки, Мирного, Разиного, Веселого и Комара в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что, несмотря на миллион потерь и экономическое давление, Кремль не видит причин завершать войну против Украины. Аналитики прогнозируют переломный момент в 2026 году, когда иссякнут советские запасы оружия и экономика РФ ощутит настоящий удар.

Заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса во время визита украинской делегации в Вашингтон заявил, что Путин стремится в 2026 году оккупировать всю украинскую территорию к востоку от Днепра и закрыть для Украины выход к Черному морю.