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РФ захватила два села на востоке Украины и продвинулась сразу на нескольких направлениях - DeepState
Оккупанты продвинулись на Донетчине, Луганщине и у границы с Днепропетровщиной
Российские силы захватили села Звезда (на границе Днепропетровской и Донецкой областей) и Белогоровку на Луганщине.
Об этом сообщает военный аналитический проект DeepState.
По их данным, также зафиксировано продвижение оккупантов сразу на нескольких направлениях. В частности, враг активизировался в районе села Комар на юго-западе Донецкой области, возле населенных пунктов Радьковка, Коптево и Новоторецкое.
Особое внимание аналитики обращают на участок Новоторецкое — Новоэкономическое, откуда, по их оценкам, российские войска могут пытаться выйти к северным окраинам Покровска.
Кроме того, подтверждено продвижение российских сил и на север от Купянска, что на Харьковщине.
На карте боевых действий от DeepState видно активное смещение линии фронта, что свидетельствует об увеличении интенсивности атак и изменении тактической ситуации на отдельных участках.
Напомним, ранее мы писали о том, что ГУР обнародовало приказ командира РФ о казни украинских военнопленных