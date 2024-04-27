РФ захватила Семеновку и вошла в Соловьево – аналитик BILD о прорыве россиян на Авдеевском направлении

По подсчетам журналиста, через девять месяцев после взятия Авдеевки российская армия продвинулась на 12 км к западу от города.

Российские оккупанты захватили село Соловьево, расширив прорыв под Очеретиным на Авдеевском направлении. В западной части села еще могут находиться украинские войска.

Об этом пишет аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

По его информации, в начале недели россияне совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино.

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Russian invasion army captured the center of #Solovyove, south of Ocheretyne. Russian troops might still be present в Western part of the village. pic.twitter.com/UIGOrrUS9o — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 26 апреля 2024

Из анализа открытых данных Юлиан Репке выяснил, что оккупанты расширяют захваченный плацдарм.

Авдеевское направление на карте BILD / Фото: The Bild

"Они взяли окружающую деревню Новобахмутовку, а теперь вошли и в соседнее село Соловьево. На юг им удалось перейти водное препятствие в селе Бердичи, взять Семеновку, а также пройти 2 км до Уманского и Яснобродовки", — говорится в сообщении.

Очеретино, Соловьево, Бердичи, Семеновка, Уманское и Яснобродовка на карте / Фото: Deepstatemap

Всего, по подсчетам журналиста, через девять месяцев после взятия Авдеевки российская армия продвинулась на 12 км к западу от города.