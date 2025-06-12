РФ захватила стратегическое село на Харьковщине: падет ли после этого Купянск

Двуречная на карте / © Deepstatemap

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Российские оккупанты перешли реку Оскол на Харьковщине, которая до этого была естественным рубежом, и продвигаются на ее правом берегу.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

В частности, по данным канала, враг оккупировал село Двуречная севернее Купянска.

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«Данные обозначения на карте более уточняют после подтверждения продвижений россиян. Противник очень давно оказывал давление на Двуречную, проникал постоянно пехотой в глубину и со временем овладел населенным пунктом», — говорится в сообщении.

Оккупация Двуречной / © Deepstatemap

Аналитики объясняют, что российские войска нацелились на Двуречную с самого начала образование плацдармов, ведь там можно сделать опорник с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений.

«Противнику удалось подобраться вплотную к селу Довгенькое, но успехов в дальнейших продвижениях у россиян нет, так же и в направлении Фиголовки, которую они неоднократно пытались захватить», — отмечают в DeepState.

На канале отмечают, что основной ресурс врага для наступления через Оскол — пехота и дроны. Россияне также пытаются перетаскивать через реку технику, но пока не слишком успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать знаки и оккупанты все же смогут ее затягивать на другой берег, предположили в канале.

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Народная депутат Марьяна Безугла добавила, что поселок Двуречная на Харьковщине имел стратегическое значение, когда стал важной опорной точкой ВСУ после деоккупации региона. Он расположен на западном берегу реки Оскил и служил барьером на пути продвижения РФ дальше.

«Теперь Оскол — уже не естественная преграда (для наступления РФ — Ред.)», — подтвердила она.

Ранее военный эксперт предположил, что российские войска могут выбрать Лиманское и Купянское направления основными для наступления летом.