РФ захватила Угледар: какой следующий город в Донецкой области может оказаться под угрозой

После ухода ВСУ из Угледара ситуация может ухудшиться в другом городе Донецкой области. Оккупанты будут пытаться давить на Курахово.

Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, пишет "24 канал".

Подразделения захватчиков сейчас постараются продвигаться дальше в Донецкой области. Кроме давления на Курахово, они попытаются улучшить свое положение под Селидово на Покровском направлении.

"Военные говорят, что оккупанты продолжают давить в направлении Купянска и Лимана. На всех направлениях пылает. Что-то пылает меньше, что-то больше. Но боевые действия идут очень активно. И на Курщине, и в Харьковской области, и в Луганской, и в Донецкой, и в Запорожской", – сказал Ступак.

Российские оккупанты не могут постоянно наступать. Они также истощаются и будут вынуждены замедлить темп боевых действий. Но когда это произойдет – пока прогнозировать сложно.

Напомним, российские войска взяли под контроль Угледар на юге Донецкой области. Бои за эту "крепость" продолжались два года.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября заявил, что украинские военные "совершенно правильно" сделали, что отошли из города. Это, по его словам, связано с тем, что РФ фактически разрушила украинские оборонные позиции в Угледаре.

"Когда она (Россия — ред.) разрушает позиции наших бойцов, им нужно сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это люди наши, это граждане Украины и потому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя ради государства и ради своей героической службы", — сказал Зеленский.

Украинское командование 2 октября подтвердило, что вывело гарнизон ВСУ из Угледара, чтобы он не попал в окружение.

Все время обороны город держала 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

3 октября Министерство обороны России публично заявило, что взяло под свой контроль город Угледар.

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