РФ захватила за ноябрь почти в пять раз больше территорий, чем за весь 2023 год – инфографик

Прежде всего, быстрое продвижение врага происходит из-за нехватки ресурсов в Украины и использования новой тактики.

Российские войска за ноябрь 2024 года захватили почти в пять раз больше территорий Украины, чем за весь 2023 год. Так, за последний месяц осени враг оккупировал 702,1 кв. км. территорий.

Об этом свидетельствует информация из инфографика UA War Infographics.

"Рекордная скорость оккупации территории: за ноябрь 2024 года россия захватила почти в пять раз больше, чем за весь 2023 год", – говорится в сообщении.

Так, согласно данным на инфографике, за 2023 год российские войска оккупировали 148,6 кв. км. А в ноябре 2024 года враг захватил 702,1 кв. км.

Площадь Украины, которую РФ захватывала ежемесячно в 2024 году:

январь – 33,1 кв. км,

февраль – 138,

март – 55,

апрель – 85,9,

май – 201,1,

июнь – 50,

июль – 177,2

август – 350,7,

сентябрь – 467,7,

октябрь – 538,8,

ноябрь – 702,1.

В сообщении также названы причины быстрых продвижений врага на фронте.

"В последние месяцы Россия начала активно продвигаться на поле боя. Основными причинами этого является дефицит личного состава, а также оружия и техники у Украины, поставка которых происходила с большой задержкой, и использование Россией новой тактики штурмов — массового использования баги и мотоциклов", — говорится в инфографике.

Количество захваченных врагом территорий Украины за 2023 и 2024 годы/Инфографика: UA War Infographics

Напомним, в конце ноября Reuters со ссылкой на данные DeepState сообщило, что за тот месяц россиянам удалось захватить 600 кв. км украинских территорий, что равно половине Лондона. Основное продвижение врага – в Донецкой области.

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