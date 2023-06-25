РФ закончила подготовку теракта: Буданов предупредил о взрывчатке возле энергоблоков Запорожской АЭС

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Террористы разместили взрывчатку возле четырех из шести энергоблоков атомной электростанции.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The New Statement.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия завершила подготовку к теракту в ЗАЭС. Он пояснил, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период с 10 часов до 14 дней. К аварии на электростанции может также привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения станции.

"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства", — сказал глава военной разведки.

Буданов отметил, что россияне заминировали пруд-охладитель ЗАЭС и оставили технику со взрывчаткой около 4 из 6 энергоблоков.

"Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас", — подчеркнул руководитель ГУР.

Буданов считает, что россияне могут совершить теракт из-за своего поражения на левом берегу Днепра, чтобы создать ядерную катастрофу. Также РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступление ВСУ и "заморозить" войну.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Между тем эксперты утверждают, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз более мощными, чем на ЧАЭС.

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