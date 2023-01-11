РФ закрыла границу для военнообязанных россиян, даже ограниченно пригодных: детали от разведки

В РФ с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе и ограниченно годным к службе.

Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны, которые есть в структуре ФСБешников, информирует ГУР МО Украины.

"С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", — говорится в текст приказа.

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Таким россиянам закрыта возможность выезда из РФ по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе.

Призывники, относящиеся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военного собрания и относят к запасу.

К слову, РФ готовится к новой волне мобилизации, акцентируясь на количестве, а не качестве мобилизованных. Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что это нужно России для пополнения кадров для войны в Украине. Он убежден, что Москва хочет использовать "мобиков", чтобы затянуть боевые действия.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что вторая волна мобилизации в России не поможет ему получить стратегическое преимущество в войне, но Владимир Путин будет пытаться заваливать Украину трупами своих солдат.

Между тем, военная разведка Британии считает, что Россия готовит отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель. Генерал лорд Ричард Даннатт, бывший начальник британского Генштаба, напомнил, что Москва призвала на военную службу еще от 200 000 до 300 000 россиян, брошенных для очередной атаки. Даннатт отметил, что надеяться на урегулирование войны путем переговоров сейчас или в будущем нереально, поскольку нет общей точки для начала переговоров . Решение должно быть принято в поле боя.

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