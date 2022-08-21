РФ закрывает участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северных рубежах и Харьковщине.

На Харьковском направлении российские оккупанты интенсивно вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 августа.

В Харьковской области оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Сиверском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

Напомним, что в Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа.

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