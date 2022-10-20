РФ заменила Каховскую ГЭС: Зеленский предупредил о катастрофе в случае взрыва

Зеленский объяснил, зачем оккупантам подрыв Каховской ГЭС.
Президент Владимир Зеленский предупредил о катастрофических последствиях, если оккупанты решатся взорвать Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 20 октября.
Зеленский проинформировал Европейский совет об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По информации украинской стороны, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами.
"Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Этим терактом они могут уничтожить среди прочего даже возможность поставки воды из Днепра в Крым", – отметил он.
По словам президента, Северокрымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет.
"Мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым", – убежден он.
Зеленский призвал мир "действовать мощно и быстро, чтобы не допустить нового российского теракта".
По его мнению, мир должен дать понять государству-террористу, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что применение оружия массового поражения. Поэтому последствия для России должны соответствовать.
"Мир должен реагировать – превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – подытожил Зеленский.
Что известно о возможном подрыве Каховской ГЭС
Российские войска могут совершить атаку на Каховскую ГЭС.
Мнения экспертов разделились: одни считают, что россияне подорвут ГЭС и обвинят в этом ВСУ, другие объясняют, что такими действиями враг навредит прежде всего себе.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что атакой на Каховскую ГЭС Россия хочет повлечь за собой масштабную техногенную катастрофу на юге и помешать контрнаступлению ВСУ.
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