РФ заменила Каховскую ГЭС: Зеленский предупредил о катастрофе в случае взрыва

Президент Владимир Зеленский предупредил о катастрофических последствиях, если оккупанты решатся взорвать Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 20 октября.

Зеленский проинформировал Европейский совет об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По информации украинской стороны, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами.

"Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Этим терактом они могут уничтожить среди прочего даже возможность поставки воды из Днепра в Крым", – отметил он.

По словам президента, Северокрымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет.

"Мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым", – убежден он.

Зеленский призвал мир "действовать мощно и быстро, чтобы не допустить нового российского теракта".

По его мнению, мир должен дать понять государству-террористу, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что применение оружия массового поражения. Поэтому последствия для России должны соответствовать.

"Мир должен реагировать – превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – подытожил Зеленский.