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РФ заминировала пути от Босфора в Одессу, обвинив в этом Украину (фото)

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РФ заминировала пути от Босфора в Одессу, обвинив в этом Украину (фото)

Иллюстрация / Associated Press

Судна предупреждают об угрозе подрыва на дрефтующих минах.

Россия заминировала пути от Босфора в Одессу традиционно заявив, что это, мол, "украинские" мины.

Об этом заявил руководитель проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

По его информации, вчера, 18 марта, морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

"Внимание! Реальная опасность на море: РФ заменяла рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага", — написал Клименко.

Он также сообщил о том, что, по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы. Клименко добавил, что дрейфующие мины в штормовом море невозможно подсчитать.

"Заметим, что дрейфующие мины в штормовом море подсчитать невозможно в принципе — это может сделать только тот, кто их устанавливал", — пояснил Клименко.

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