РФ заняла окрестности сел у Великой Новоселки: есть ли угроза потери важного поселка

Российские оккупанты после паузы и перегруппировки сил активно продолжают оказывать давление в направлении Великой Новоселки.

Об угрозе Великой Новоселки – крайне важного населенного пункта для фронта на южной Донетчине, пишет мониторинговый OSINT-проект DeepState.

По информации канала, внимание врага сосредоточено на отрезке населенных пунктов Нескучное-Времовка.

Также читайте Военный объяснил, почему оккупанты снизили активность на Купянском направлении

Отмечается, что россияне заняли северные окрестности Нескучного и продолжают отправлять непрерывно пехоту в данном направлении.

"Недавно оккупанты публиковали кадры поднятия флага в том районе, но сообщение о полном занятии села не соответствует действительности, ведь другую часть села держат бойцы Сил Обороны", – утверждает DeepState.

Кроме того, противник оказывает давление по посадкам на западной стороне от Нескучного, а сегодня фиксировалось несколько групп врага численностью от 2 до 5 человек в Времеевке.

"Если московитам удастся накопить на северных окрестностях Нескучного определенную группировку и закрепиться, то в очередной раз может повториться ситуация с оставлением бойцов СОУ в неблагоприятной ситуации, как это было в Макаровке", — предупреждают аналитики канала.

Виликая Новоселка Донецкой области расположена вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями.

Великая Новоселка на карте

Ранее спикер добровольческой армии объяснил, чем важна для оккупантов Великая Новоселка.

Напомним, начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской области.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.