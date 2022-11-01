РФ запугивает гражданское население оккупированной Херсонщины, принуждая к "эвакуации" — Генштаб

Российские оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданских на захваченных территориях Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 ноября.

Россияне запугивают гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации.

Российскую оккупационную "администрацию" Херсона переместили в Скадовск.

Постоянные потери личного состава командования оккупантов пытаются компенсировать мобилизованными военнослужащими. С "отказниками" проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ.

"Эвакуация" или депортация: как оккупанты делают Херсонщину безлюдной

Напомним, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил об "эвакуации " местного населения на левый берег Днепра. Захватчики также начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения.

Мэр Мелитополя Иван Федоров выразил мнение, что оккупанты готовят принудительную депортацию Херсона, потому что хотят заселить город лояльными к России жителями.

Сегодня стало известно, что россияне готовятся к обороне Новой Каховки, поэтому вывозят местных жителей. В городе осталось 10% населения.

Оккупационные "власти" пытаются всячески заставить людей "эвакуироваться" из Херсона. В частности, местным отключают электричество и воду, блокируют доступ к Интернету. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны ВСУ