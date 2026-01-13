РФ запускает "бюджетную крылатую ракету", чтобы обойти украинскую оборону: чем она опасна

«Герань-5» запускается с самолета и развивает скорость до 600 км/ч

Враг адаптируется к украинским методам борьбы с «Шахедами». После неудачной ставки на реактивную «Герань-3», россияне выпустили более серьезное оружие — «Герань-5» .

Подробный анализ новинки опубликовал военный эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Флеш Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Почему появилась «Герань-5»

По словам эксперта, предыдущая модель - реактивный "Шахед" ("Герань-3") - не оправдала надежд Кремля. Его крейсерская скорость (290-330 км/ч) оказалась недостаточной и украинские зенитные дроны успешно его перехватывали.

Поэтому Россия создала Герань-5, которая по форме больше напоминает ракету.

Основные характеристики:

Скорость: 500-600 км/ч. Это делает ее недостижимой для вертолетов и существующих моделей зенитных дронов. Мобильные огневые группы (МВГ) также бессильны против такой цели.

Дальность: до 1500 км (с классическим зарядом 50 кг) или 1000 км (с усиленным зарядом 90 кг). Это покрывает всю территорию Украины.

Высота: до 6 км.

Запуск с самолета

Важной особенностью «Герань-5» является возможность сброса с реактивного самолета-носителя.

"Это увеличивает дальность полета, скорость полета (особенно в прифронтовой зоне) и дает возможности маневра (запуск из любой точки, а не из известных нам локаций)", - объясняет "Флэш".

Начинка и угрозы

Эксперт подтверждает наличие у «Герань-5» систем спутниковой навигации и активного высотомера (как в планирующих бомбах УМПБ-5Р). Полный состав электроники станет известен только после изучения обломков.

Сергей Бескрестнов отмечает, что степень угрозы от этого оружия будет зависеть от двух факторов:

Темпов развития украинских зенитных дронов. Соотношение цены производства «Герань-5» к реальной эффективности на поле боя.

Напомним, Иран продемонстрировал новый беспилотник-камикадзе Hadid-110 . По данным государственных медиа и технических описаний американской военной базы OE Data Integration Network, он может развивать скорость до 510 км/ч.