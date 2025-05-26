РФ запускает сотни дронов ежедневно: Игнат рассказал, что спасет Украину от авиационного террора

Следствия обстрелов РФ. / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Россия увеличивает интенсивность атак дронами-камикадзе, в частности "Шахедами", и Украине необходимо искать более рациональные, более дешевые способы их уничтожения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы уже видели круглосуточные атаки, когда "Шахеды" летели с получасовой паузой. Это может повториться снова - все зависит от того, сколько Россия сможет изготовить и поставить", - отметил Игнат.

Реклама

По его словам, в сбитых дронах и ракетах продолжают находить западные компоненты, которые Россия обходит санкционными путями. Поэтому важно не только укреплять оборону, но и перекрывать возможности РФ зарабатывать деньги и покупать технологии производства оружия.

Отдельно Игнат обратил внимание на новую тенденцию: увеличение количества дронов-имитаций, которые выглядят и звучат как Шахеды, но являются ложными целями. "Это серьезная нагрузка для ПВО, которая должна реагировать на каждый объект - и на "Шахед", и на его имитатор", - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что использовать дорогие зенитные ракеты против дешевых дронов неэффективно. Нужны новые средства: массовые, более дешевые, способные прикрывать объекты от дронов.

"Над этим работают и наши военные, и военно-промышленные предприятия, и наши партнеры. Это вопрос выживания", - подытожил Игнат.

Реклама

Напомним, в ВСУ закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Украина также за полтора года не получила ракеты для ЗРК Crotale. Украинское ПВО не справляется с усилением российских ударов.