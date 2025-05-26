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РФ запускает сотни дронов ежедневно: Игнат рассказал, что спасет Украину от авиационного террора
Россия наращивает производство ударных дронов и применяет новую тактику террора с имитаторами — воздушные атаки становятся более интенсивными и продолжаются круглосуточно. Украине нужны более дешевые способы перехвата.
Россия увеличивает интенсивность атак дронами-камикадзе, в частности "Шахедами", и Украине необходимо искать более рациональные, более дешевые способы их уничтожения.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Мы уже видели круглосуточные атаки, когда "Шахеды" летели с получасовой паузой. Это может повториться снова - все зависит от того, сколько Россия сможет изготовить и поставить", - отметил Игнат.
По его словам, в сбитых дронах и ракетах продолжают находить западные компоненты, которые Россия обходит санкционными путями. Поэтому важно не только укреплять оборону, но и перекрывать возможности РФ зарабатывать деньги и покупать технологии производства оружия.
Отдельно Игнат обратил внимание на новую тенденцию: увеличение количества дронов-имитаций, которые выглядят и звучат как Шахеды, но являются ложными целями. "Это серьезная нагрузка для ПВО, которая должна реагировать на каждый объект - и на "Шахед", и на его имитатор", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что использовать дорогие зенитные ракеты против дешевых дронов неэффективно. Нужны новые средства: массовые, более дешевые, способные прикрывать объекты от дронов.
"Над этим работают и наши военные, и военно-промышленные предприятия, и наши партнеры. Это вопрос выживания", - подытожил Игнат.
Напомним, в ВСУ закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Украина также за полтора года не получила ракеты для ЗРК Crotale. Украинское ПВО не справляется с усилением российских ударов.