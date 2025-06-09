РФ запустила 479 дронов, десятки крылатых ракет и "Кинжалов": сколько целей уничтожило ПВО

Атака РФ в Украине. / © ТСН.ua

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Ночью против 9 июня армия Российской Федерации атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения - беспилотниками и несколькими типами ракет. Силы ПВО обезвредили 479 средств воздушного нападения.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано 499 воздушных целей:

479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов: направления Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

четыре аэробалистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал" - из Тамбовской области;

10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

три крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

одну крылатую ракету Х-35 из ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, силы ПВО обезвредили 479 средств воздушного нападения противника: 292 сбиты огневыми средствами, 187 - локационно потеряны.

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277 враждебных БпЛА типа Shahed сбиты огневыми средствами, 183 — локационно потеряны;

10 крылатых ракет Х-101;

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

1 крылатая ракета Х-35.

По информации военных, зафиксировано попадание в десяти локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

Ночная атака РФ

Посреди ночи Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Враг применил ракеты «Кинжал» для удара по Ровенщине. Кроме того, были многочисленные запуски баллистических ракет в Черниговскую и Киевскую из Брянской области РФ.

Ночью РФ нанесла наибольший удар по Ровенщине за время войны. Враг атаковал область десятками воздушных целей. Незначительные повреждения получили объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, около 9:00 в Ровно снова произошли мощные взрывы. Сработали силы ПВО. Мониторинговые каналы писали о пусках двух "Кинжалов".

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Известно, что соседняя Польша поднимала военную авиацию. Из-за интенсивного воздушного нападения РФ на территорию Украины польские и самолеты союзников начали действовать в польском воздушном пространстве утром.

Дата публикации 08:36, 09.06.25 Количество просмотров 82 В Чебоксарах дроны атаковали завод, который создает электронику для армии Росии