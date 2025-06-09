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РФ запустила 479 дронов, десятки крылатых ракет и "Кинжалов": сколько целей уничтожило ПВО
Из-за российских обстрелов зафиксировано попадание в десяти локациях.
Ночью против 9 июня армия Российской Федерации атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения - беспилотниками и несколькими типами ракет. Силы ПВО обезвредили 479 средств воздушного нападения.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Зафиксировано 499 воздушных целей:
479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов: направления Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
четыре аэробалистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал" - из Тамбовской области;
10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;
три крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
одну крылатую ракету Х-35 из ТОТ АР Крым.
По предварительным данным, силы ПВО обезвредили 479 средств воздушного нападения противника: 292 сбиты огневыми средствами, 187 - локационно потеряны.
277 враждебных БпЛА типа Shahed сбиты огневыми средствами, 183 — локационно потеряны;
10 крылатых ракет Х-101;
4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);
2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
1 крылатая ракета Х-35.
По информации военных, зафиксировано попадание в десяти локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.
Ночная атака РФ
Посреди ночи Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Враг применил ракеты «Кинжал» для удара по Ровенщине. Кроме того, были многочисленные запуски баллистических ракет в Черниговскую и Киевскую из Брянской области РФ.
Ночью РФ нанесла наибольший удар по Ровенщине за время войны. Враг атаковал область десятками воздушных целей. Незначительные повреждения получили объект гражданской инфраструктуры.
Кроме того, около 9:00 в Ровно снова произошли мощные взрывы. Сработали силы ПВО. Мониторинговые каналы писали о пусках двух "Кинжалов".
Известно, что соседняя Польша поднимала военную авиацию. Из-за интенсивного воздушного нападения РФ на территорию Украины польские и самолеты союзников начали действовать в польском воздушном пространстве утром.