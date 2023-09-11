РФ запустила БПЛА и ракеты Х-59: в Воздушных силах рассказали первые подробности ночной атаки

В ночь на 11 сентября в Украине работала противовоздушная оборона. В направлении Днепропетровской и Запорожской областей были направлены "Шахеды" предварительно с направления Ейск, Краснодарский край.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Враг запустил 9 ударных БПЛА, затем еще цифра выросла. В ближайшее время предоставим официальную информацию", — сказал он.

По состоянию на утро известно про около 12 ударных БПЛА, которые были уничтожены ПВО. Оккупанты также атаковали Сумскую область.

"Таким образом, можно говорить, что будет больше эта цифра — около 13-14 беспилотников было уничтожено. Кроме того, противник атаковал сегодня противорадиолокационными ракетами. Это ракеты, запускаемые из тактической авиации Су-24 и Су-35, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59. Большинство не достигло своих целей. Есть еще информация об одном сбитом беспилотнике неустановленного типа", — рассказал Юрий Игнат.

Напомним, в ночь на 11 сентября на Днепропетровщине прозвучала серия мощных взрывов.

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