РФ запустила мощности времен СССР для производства снарядов: чем может ответить Запад

Эксперт признал, что России все же недостаточно собственных мощностей, иначе она бы не обращалась к Ирану и Северной Корее.

Для производства снарядов Россия запустила мощности, оставшиеся со времен СССР.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Киев 24".

По его словам, военно-промышленный комплекс работает РФ. И еще со времен СССР в России осталась массивная база ВПК.

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"Этот военно-промышленный комплекс работает. Он еще со времен Советского Союза остался в России и имел потенциал расширения на равный 2-2,5 миллиона выстрелов в год. То есть то, что РФ смогла увеличить количество производства по состоянию на 2021-2022 это было где-то в пределах 500-600 тысяч в год. До 2-2,5 миллиона это они просто запустили те мощности, которые остались от Советского Союза и это было ожидаемо через некоторое время", – пояснил Коваленко.

Однако такие же мощности есть и в Европе, которые страны ЕС наоборот не расширяли, добавил аналитик.

"Но в отличие от России, у Европы есть возможность увеличивать количество производства. Вопрос только, будет ли она эти линии запускать. Это зависит от желания запускать эти линии производства. Я думаю, что все же зарабатывать деньги хотят все. Поэтому это так или нет. иначе, но как происходит, так и будет происходить", – рассуждает эксперт.

По его мнению, Европа и США должны расширить производственный потенциал. В России же он ограничен. Ведь в противном случае она бы не обращалась к Беларуси, КНДР или Ирану.

Ранее в ВСУ рассказали, что в Харьковском направлении российская армия увеличила использование снарядов из Северной Кореи.

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