РФ запустит производство новых авиабомб для атак по всей линии фронта: детали от ISW

По словам российских военкоров, со временем оккупанты смогут сбрасывать управляемые планерные бомбы с меньшей высоты и увеличат максимальную дальность поражения до 80-90 км.

Российские войска в последнее время активно обстреливают управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты Украины. Не исключено, что РФ может запустить серийное производство усовершенствованных УАБов, чтобы расширить их применение по всей линии фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Спикер ОСГВ "Таврия" капитан Дмитрий Лыховий 10 марта сообщил, что оккупанты нанесли удар по Мирнограду в Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (УМПБ) Д-30СН. Спикер рассказал, что усовершенствованные управляемые планерные бомбы по существу превращают неуправляемые гравитационные бомбы ФАБ советских времен в управляемые планерные бомбы.

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Аналитики Института изучения войны напомнили, что российские войска использовали неуправляемые планерные бомбы еще в январе 2024 года.

В то же время недавно российские так называемые военкоры утверждали, что оккупанты в неопределенных районах Украины начали наносить удары неуправляемыми планерными бомбами ФАБ УМПБ в противовес использованию неуправляемых планерных бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Управляемые планерные бомбы УМПБ оборудованы системой наведения, в которую входит помехоустойчивый приемопередатчик сигналов ГЛОНАСС/GPS "Комета", а также сложные крылья, похожие на крылатую ракету Х-101.

Военкоры указывали, что российские войска могут запускать управляемые планерные бомбы УМПБ с самолетов и наземных РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч". Пока вражеская авиация запускает УМПБ без реактивных двигателей, но в будущем в планах россиян применять такие бомбы с реактивными двигателями.

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"Российские военные блогеры утверждали, что управляемые планерные бомбы с реактивным двигателем и топливным баком позволят российской авиации сбрасывать управляемые планерные бомбы с меньшей высоты" подобно крылатым ракетам класса "воздух-поверхность" и увеличат максимальную дальность поражения до 80-90 километров", – говорится в сообщении ISW.

Там отметили, что благодаря увеличенной дальности полета управляемых планерных бомб УМПБ российская авиация сможет увеличить глубину ударов по позициям ВСУ без риска обнаружения или уничтожения самолетов украинскими Воздушными силами.

"Таким образом, предполагают специалисты, российская оборонно-промышленная база пытается массово производить управляемые планерные бомбы УМПБ. Российские войска, вероятно, постараются запустить серийное производство управляемых планерных бомб УМПБ и расширить их применение на всей линии фронта", — оценили в ISW.

Напомним, 10 марта Лыховий сообщил, что российские войска обстреляли Мирноград в Донецкой области, использовав новые, улучшенные авиабомбы.

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