РФ зависит от артснарядов КНДР и не способна вести войну более двух лет – капитан запаса ВМС

Капитан 1-го ранга запаса ВМС ВС Украины и заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг. Андрей Рыженко подчеркнул, что у России уже есть проблемы с изготовлением вооружения. По его мнению, страна-агрессорка не сможет вести войну более двух лет.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Фонд национального благосостояния РФ уже наполовину выпотрошен. Средств нет, чтобы покрывать все проблемы, связанные с санкциями и падением цены на нефть. И это все происходит на фоне того, что американцы постепенно наращивают давление, чтобы санкции выполнялись. Кстати, сегодня россияне не использовали "Калибры", и это тоже интересный факт. Это индикатор того, что россияне имеют проблемы с изготовлением ракет. Поэтому Россия не способна более двух лет вести такую войну, а наши возможности полностью зависят от помощи со стороны партнеров", – объяснил Рыженко.

Он также добавил, что проблемы с вооружением и у России и Украины. Однако Россия уже критически зависит от артиллерийских снарядов Северной Кореи, и это серьезный показатель.

"Количество российской техники, выводимой нашими военными из строя, это тоже очень серьезный показатель. Потому что россияне якобы военную промышленность поставили на рельсы военного времени, но количество вооружения никак не удовлетворяет их потребности, и даже не покрывает их потери", — резюмировал Андрей Рыженко.

Напомним, во Владивостоке произошла "бавовна": загорелись электроподстанции, сотни домов – без света (видео).

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