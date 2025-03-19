РФ заявила, что "сбила" F-16 в Сумской области: что говорит Игнат

Игнат заявил, что F-16 сегодня в очередной раз успешно отработал по россиянам и заверил, что боевая работа продолжается.
Российские пропанандисты похвастались, что якобы "сбили" украинский F-16 в небе над Сумщиной. Россияне утверждали, что якобы украинский самолет был сбит российскими Су-35С и ЗРК С-400.
Руководитель службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг такие заявления окупантов.
"Рашнпропаганден снова "сбили" наш самолет. На этот раз F-16. Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по россиянам. И так ежедневно, боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами", – пишет Игнат.
Напомним, что погибшему пилоту F-16 Алексею Месю ("Мунфиш") присвоено звание Героя Украины. Пилот Месь погиб 26 августа 2024 года, когда за штурвалом истребителя F-16 участвовал в отражении массированной российской атаки.
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