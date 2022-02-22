РФ заявила о выходе из "Минских соглашений": в ТКГ сообщили, какими будут дальнейшие шаги переговорщиков

РФ заявила о выходе из "Минских соглашений": в ТКГ сообщили, какими будут дальнейшие шаги переговорщиков

Украина будет искать новый формат переговоров о Донбассе.

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу проведет консультации с ОБСЕ и странами "нормандского формата" в связи с признанием Россией "ЛДНР" и после выхода РФ из "Минских соглашений".

Об этом сообщает пресс-служба делегации.

Украинская делегация осудила решение российских властей о признании "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР". В украинской делегации заявили, что в течение прошлой недели их коллеги из РФ неоднократно уклонялись от участия в консультациях в формате ТКГ, "реализуя свой план посредством эскалации ситуации безопасности на линии разграничения".

"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председательством в ОБСЕ, Координатором от ОБСЕ и странами нормандской четверки по поводу дальнейшего формата переговорного процесса", — рассказали в делегации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является эскалационным шагом.

Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

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