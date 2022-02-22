РФ заявила о выходе из "Минских соглашений": в ТКГ сообщили, какими будут дальнейшие шаги переговорщиков

Украина будет искать новый формат переговоров о Донбассе.
Украинская делегация в ТКГ по Донбассу проведет консультации с ОБСЕ и странами "нормандского формата" в связи с признанием Россией "ЛДНР" и после выхода РФ из "Минских соглашений".
Об этом сообщает пресс-служба делегации.
Украинская делегация осудила решение российских властей о признании "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР". В украинской делегации заявили, что в течение прошлой недели их коллеги из РФ неоднократно уклонялись от участия в консультациях в формате ТКГ, "реализуя свой план посредством эскалации ситуации безопасности на линии разграничения".
"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председательством в ОБСЕ, Координатором от ОБСЕ и странами нормандской четверки по поводу дальнейшего формата переговорного процесса", — рассказали в делегации.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является эскалационным шагом.
Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.
Читайте также:
- "Будут потери, придется пройти через боль": в Минобороны Украины предупредили о "тяжелых испытаниях впереди"
- Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут ввести военное положение
- Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в пределах, "в которых они себя провозглашали", — Песков