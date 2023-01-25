РФ заявляет о "наступлении" на Угледар: в ISW оценили реальные возможности оккупантов

Российские оккупанты распространяют фейк о якобы наступлении на Угледар Донецкой области. Что на самом деле является лишь попыткой создать "положительный нарратив" на фоне отсутствия прогресса путинских войск в Бахмуте.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отметили, что российская пропаганда массово начала распространять информацию о том, что, мол, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ якобы смогла прорвать оборону Украины возле Угледара, а также продвинуться к северу от Павловки.

Впрочем, эксперты указали на то, что оккупанты потеряли много сил в районе Угледара еще в ноябре 2022 года и вряд ли смогут возобновить новое наступление на этом участке фронта. По данным аналитиков, реальных признаков восстановления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет.

"ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледар по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить аналогичные продолжающиеся действия в Запорожской области, где российские источники распространили утверждение о локализованных российские наступления без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от того факта, что российские силы не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении вокруг Бахмута", — отмечают в ISW.

Кроме того, аналитики убеждены, что действия оккупантов, несмотря на пропаганду россиян, не свидетельствуют о возобновлении их наступления на западе Донецкой области.

"Независимо от того, проводят ли российские силы локализованные наступательные операции вблизи Угледара, или российские источники преувеличивают российскую активность на этом участке фронта, российские усилия, вероятно, сосредоточены на поддержке этой информационной операции и не предвещают возобновление российского наступления на западе Донецкой области", — добавили в Институте.

Что происходит в Донецкой области

На Донбассе продолжаются самые ожесточенные бои, в частности, за Бахмут и Соледар.

Диктатор России Владимир Путин 14 раз лично устанавливал сроки захвата всего Донбасса, но оккупанты застряли под Бахмутом и ежедневно несут большие потери.

23 января стало известно, что украинские пограничники-минометчики захватили позицию оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

Тем временем в Донецкой области ВСУ существенно проредили ряды "вагнеровцев", однако враг подтянул новые силы.

По данным Пентагона, Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления своих позиций в районе Бахмута.

Оборону Бахмута в Институте исследования войны называют "стратегически правильной".

Польский генерал Вальдемар Скшипчак объяснил, что битвы за Бахмут и Соледар и вероятность нового наступления оккупантов — это связанные между собой операции. По его словам, если россиянам удастся захватить Бахмут, это позволит им выйти на линию Краматорск-Славянск. Именно эту линию Путин стремится соединить с другими территориями на востоке вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра.

В то же время, военный эксперт Дмитрий Снегирев предупреждал, что армия России рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления. Эксперт отметил, что в наступлении будут участвовать прежде всего мобилизованные россияне.

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