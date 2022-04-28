РФ ждет невиданная бедность из-за нефтяного эмбарго — Подоляк

В результате введения эмбарго на российские энергоносители Российскую Федерацию ждет бедность.

Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, потому мир не может себе позволить зависеть от нее.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он убежден, что введение эмбарго на российские энергоносители – это вопрос времени.

"Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не так дорого, как если этого не сделать. В среднесрочной перспективе москву будет ждать тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие – бедность в масштабах, которых россия еще не видела", — написал советник руководителя ОП.

Напомним, Европейский Союз в настоящее время разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против российской нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Санкции ЕС требуют консенсуса всех 27 стран. Некоторые из них, в частности, Германия и Венгрия, выступают против полного запрета на импорт нефти.

Зеленский призвал Эстонию блокировать банки РФ и поддержать эмбарго на нефть на уровне ЕС

Тем временем французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая. Решение принято на фоне войны и санкций в отношении Российской Федерации.