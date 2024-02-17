РФ жестко контролирует доступ к информации на оккупированных территориях и навязывает "русский мир" — ISW

Российские "власти" продолжают пытаться консолидировать контроль над доступом к информации людей на временно оккупированных территориях.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Так, оккупационный "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо 16 февраля встретился с вице-премьер-министром РФ по вопросам туризма, спорта, культуры и связи Дмитрием Чернышенко, чтобы обсудить "российские интеграционные проекты" для оккупированной Херсонщины.

"Чернышенко отметил, что российские оккупационные власти установили 17 735 комплектов телеспутников "Русский мир", которые охватывают более 80% оккупированной Херсонской области и предоставляют возможность жителям смотреть российские телеканалы для получения "объективной информации".

Как отмечают в ISW, оккупационная "власть", вероятно, использует российское спутниковое телевидение, чтобы контролировать распространяющуюся среди жителей оккупированных территорий информацию.

Напомним, по данным WP, Кремль организовал спецоперацию по дискредитации Зеленского.

Читайте также ведущие новости дня: