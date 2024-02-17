РФ жестко контролирует доступ к информации на оккупированных территориях и навязывает "русский мир" — ISW

Российские захватчики контролируют информацию, распространяемую среди жителей оккупированных территорий Украины.
Российские "власти" продолжают пытаться консолидировать контроль над доступом к информации людей на временно оккупированных территориях.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.
Так, оккупационный "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо 16 февраля встретился с вице-премьер-министром РФ по вопросам туризма, спорта, культуры и связи Дмитрием Чернышенко, чтобы обсудить "российские интеграционные проекты" для оккупированной Херсонщины.
"Чернышенко отметил, что российские оккупационные власти установили 17 735 комплектов телеспутников "Русский мир", которые охватывают более 80% оккупированной Херсонской области и предоставляют возможность жителям смотреть российские телеканалы для получения "объективной информации".
Как отмечают в ISW, оккупационная "власть", вероятно, использует российское спутниковое телевидение, чтобы контролировать распространяющуюся среди жителей оккупированных территорий информацию.
Напомним, по данным WP, Кремль организовал спецоперацию по дискредитации Зеленского.
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