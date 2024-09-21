ВСУ достигли оперативной неожиданности во время мероприятия на территории РФ.

Агрессорка Россия месяцами знала об украинских планах по наступлению на Курскую область. Впрочем, Москва ничего не сделала для устранения такой угрозы.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Американские аналитики упомянули статью The Guardian, авторы которой со ссылкой на документы, попавшие в руки ВСУ в Курской области, сообщили, что российские войска, дислоцированные там с конца 2023-го, неоднократно предупреждали российское военное командование о возможности наступления украинцев на Курщину. Впрочем, в Москве не реагировали.

"Власти РФ не приложили никаких усилий, чтобы повысить готовность своих воинских частей, которые несут службу в приграничных районах Курской области, или построить дополнительные фортификационные сооружения вдоль границы. Власти решили проигнорировать эти запросы из-за просчетов о способности Украины продвинуться вглубь Курской области", — подчеркивают. в ISW.

Это подтверждает оценку специалистов Института о том, что ВСУ достигли оперативной неожиданности во время мероприятия на территорию РФ, несмотря на то, что РФ было известно о возможности вторжения.

"Хотя российские войска знали о разных точках вдоль границы, в которых Украина могла бы осуществить наступление, украинские войска смогли использовать неопределенность относительно их оперативных намерений и способностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность", — отметили аналитики Института.

Они добавили, что ВСУ также экспериментировали с инновационными методами, совмещающими наземные действия и беспилотные системы.

Напомним, The Guardian, ссылаясь на восторженные документы МВД, ФСБ и армии России, сообщило, что Россия предусматривала вторжение ВСУ в Курскую область еще за несколько месяцев до этого. В одной из записей от 4 января речь шла о "возможности прорыва государственной границы" украинской армией и предавался усилить подготовку к отражению любого нападения.

Россия заранее знала о Курской операции ВСУ

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