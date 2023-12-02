Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в 2024 году – подробности

Немецкий концерн Rheinmetall Group планирует запустить производство своей бронетехники на территории Украины уже в 2024 году. Компания рассчитывает на заключение контракта с Украиной на строительство колесного бронетранспортера Fuchs и новейшей боевой машины пехоты Lynx уже в начале следующего года.

Об этом в интервью WirtschaftsWoche рассказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

"После подписания контракта мы хотим иметь первый полноприводный автомобиль в Украине примерно через 6-7 месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев", — сказал Паппергер.

По его словам, производство бронетранспортеров Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а производство БМП Lynx может начаться летом 2025 года.

"Первые десять бронемашин Lynx уже производятся здесь, в Германии или Венгрии, в совместном производстве между нами и Украиной. После фазы наращивания мы быстро сможем производить значительное количество этих транспортных средств полностью в Украине", – сказал он.

Армин Паппергер отметил, что в Украине уже налажено обслуживание немецкой бронетехники, для чего украинские специалисты прошли подготовку в Германии.

Глава Rheinmetall также уверяет, что не видит проблем с безопасностью украинских заводов концерна.

"Мы не строим новых заводов; скорее, как Rheinmetall, мы будем арендовать заводы, которые существуют, переоборудовать их и потом эксплуатировать. И они, кажется, достаточно хорошо защищены, — по крайней мере, это показал опыт последних двух лет войны", — говорит он.

Rheinmetall уже является крупнейшим партнером Украины – в 2022 году группа получила заказ на сумму около 900 миллионов евро, а в 2023 году объем заказов вырос примерно до 2,5 миллиарда евро.

Напомним, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус объяснил, почему не было прорыва на фронте.

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