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Rheinmetall от имени Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Rheinmetall от имени Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2

Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года.

Украина получит 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов, которое передаст немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall.

Об этом информирует Tagesschau.

По данным компании, заказ составляет трехзначное число миллионов евро. Кроме того, была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.

"Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные — в течение 2024 года. Речь идет о танках Leopard 2A4, которые Rheinmetall переняла из предыдущих запасов в разных государствах, имевших их на вооружении", — передает издания.

Накануне правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи, в который вошли высокоточные управляемые боеприпасы.

Кроме того, в новом пакете военной помощи Бельгия передаст Украине бронетранспортеры М113.

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Дата публикации
Просмотры
439
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