Риск блекаута: сколько украинцев уже уехали за границу и какая работа для беженцев есть в Польше

Несмотря на российские бомбардировки гражданской инфраструктуры, отсутствие электроэнергии и потенциальный риск блекаута из-за атак оккупационных войск, украинцы массово не выезжают за границу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Анализ обнародованных ежедневно данных пограничной службы Польши показывает, что паники среди украинцев нет. С 10 октября по 21 ноября из Украины в Польшу выехало 996,8 тысяч граждан Украины, а вернулись – 963,9 тысяч. То есть превышение потока в сторону Польши — всего 32,9 тыс. граждан.

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За последнюю неделю также не замечается миграционных потоков: 172,8 тысячи украинцев пересекли украино-польскую границу, в обратном направлении — 174,2 тысячи украинцев.

"Путин хочет вызвать панику как среди украинцев, поляков, так и в Европе в целом. Но украинцы – сильная нация, никто не убегает только потому, что кто-то угрожает ему оружием. Мы держим руку на пульсе, не исключаем, что ситуация может измениться с усилением морозов, интенсификацией обстрелов, ухудшением ситуации с поставкой воды, отопления и электроэнергии. Но уже понятно, что оставшиеся в Украине украинцы, вероятно, будут зимовать дома", — заявила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В компании не наблюдают массового наплыва украинцев, но в то же время утверждают, что спрос на работу в Польше растет. В частности, и из-за намерений правительства мотивировать трудоспособных украинцев устроиться на работу, которым хотят отменить бесплатное жилье. Кроме того, многие украинцы уже выучили польский язык и даже могут работать по специальности.

"Польский рынок труда очень гибок, здесь легко найти работу, особенно в секторах, охваченных трудовой миграцией. Это промышленная обработка, строительство, транспорт, сфера услуг, торговля, гастрономия и все виды ремонта в частности автомобилей. Все больше украинцев открывают здесь собственный бизнес", – говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила, что в результате российской агрессии Украину покинули уже около 7 миллионов человек. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих.

Ранее опрос показал, что в Польше за средства государства живут только 5% украинских беженцев, большинство из них платит аренду за свой счет. Вместе с тем 76% респондентов говорят, что их устраивают нынешние условия проживания, а 24% планируют сменить проживание в ближайшее время.

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