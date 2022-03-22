"Риск действительно есть": готов ли Лукашенко отправить в Украину белорусскую армию на смерть вместе с россиянами

"Риск действительно есть": готов ли Лукашенко отправить в Украину белорусскую армию на смерть вместе с россиянами

Лукашенко пока не принял окончательного решения вторжения в Украину, поскольку он хорошо понимает высокий риск избавиться от кресла президента.

Риск вторжения белорусских войск в Украину действительно, однако белорусы не хотят воевать, потому что не понимают своей роли в этой войне, развязанной Россией.

Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр во время совместного телемарафона на украинских каналах 22 марта.

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"Этот риск действительно есть и действительно мы наблюдаем оживление вокруг нашей границы вдоль границы с Беларусью. И признаки того, что готовятся к агрессивным действиям, так же есть ", — сказала она.

Вместе с тем, по словам Маляр, у самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко очень сложная ситуация со своим личным составом, потому что белорусские военные не хотят воевать против Украины. "Во-первых, они уже видели, что здесь происходит с российскими военными, и собственно мы приложили очень много усилий, чтобы они это очень хорошо увидели. Да, мы с ними выходили на связь и очень хорошо понимаем настроения среди белорусских военных. Они в большинстве не хотят быть здесь пушечным мясом. Они не понимают, почему они должны здесь быть. Они не понимают своей роли в этой войне", — рассказала чиновник.

По данным украинской разведки, как сообщает заместитель главы Минобороны, Лукашенко не принял окончательного решения вторжения в Украину. По мнению Маляр, Лукашенко сомневается отдавать приказ, поскольку есть высокий риск избавиться от кресла президента.

И, собственно, для Лукашенко это очень серьезный вызов, поскольку есть риск, что его подчиненные не выполнят его команду. Второе – вы знаете, что под ним уже долго качается кресло и потому для него это вопрос его личной власти. Поэтому риски есть, но ему будет гораздо сложнее принимать эти решения, чем, скажем, Путину", — подчеркнула она.

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