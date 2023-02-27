Риск эскалации в Приднестровье: у Путина заявили о "поводе для волнения"

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал ситуацию в Приднестровье "поводом для беспокойства". Он снова заявил о риске эскалации.

Об этом пишут росСМИ.

Песков рассказал, что Кремль внимательно наблюдает ситуацию, которая разворачивается вокруг Приднестровья.

"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", – сказал он.

Ситуация вокруг Приднестровья

Министерство обороны России на днях заявило, что Украина якобы готовит провокацию против непризнанного Приднестровья. В Минобороны также заверили, что их захватчики "адекватно отреагируют на подготовку провокации украинской стороны".

Тем временем диктатор РФ Владимир Путин за этот год не просмотрел ни одной своей цели и плана. Перед российской армией все еще остается задача захвата Молдовы , так что рано или поздно Россия начнет военные действия в этой стране.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "вдохнул новую жизнь" в информационную операцию Кремля своими заявил, что якобы открытие фронта в Приднестровье "соответствует интересам Запада".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о доказательствах того, что РФ планировала переворот в Молдове с целью смены руководства страны. Осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

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