Риск остаться без помощи США и тяжелая ситуация на фронте: Портников описал будущее Украины

По мнению политического эксперта, сейчас главная задача Украины — сделать невозможным оккупацию новых украинских земель Россией.

Политический эксперт и журналист Виталий Портников рассказал, чего в дальнейшем ожидать после не совсем удачного украинского контрнаступления с западной поддержкой, а также проанализировал конфликты между военным и политическим руководством.

Свои мнения и предположения политический эксперт высказал на своем ютуб-канале.

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Главные тезисы, озвученные экспертом:

Будущее военное Украины:

"Должен осознавать, что Российская Федерация не планировала большой войны с Украиной. Речь действительно шла о короткой "спецоперации". Речь шла о блицкриге. Провал этого был обусловлен, очевидно, не только успешными действиями ВСУ по отражению россиян из окраин Киева, но и невероятно растянутым фронтом и количеством русских военных на этом фронте.

Провал этого был обусловлен, очевидно, не только успешными действиями ВСУ по отражению россиян из окраин Киева, но и невероятно растянутым фронтом и количеством русских военных на этом фронте. План Путина — полная оккупация Донецкой и Луганской областей и уничтожение наиболее боеспособной части украинской армии, продвижение на востоке и юге в Одессу, чтобы войти в Приднестровье и затем оккупировать Молдову до румынской границы. С другой стороны — вход в Киев, смена правительства, возвращение в кресло президента Виктора Януковича, а в кресло спикера ВР — Виктора Медведчука с последующей передачей ему всей власти...

— полная оккупация Донецкой и Луганской областей и уничтожение наиболее боеспособной части украинской армии, продвижение на востоке и юге в Одессу, чтобы войти в Приднестровье и затем оккупировать Молдову до румынской границы. С другой стороны — вход в Киев, смена правительства, возвращение в кресло президента Виктора Януковича, а в кресло спикера ВР — Виктора Медведчука с последующей передачей ему всей власти... Та существующая сегодня линия не предполагает непонятности в даль. Да, может быть два-три направления, но совершенно понятно, где можно ожидать удара украинской армии. Россияне там и выжидали. И вот теперь, мы находимся, с военной точки, в очень простой ситуации, которую уже многие генералы, в частности Валерий Залужный, называют позиционной войной, которая должна была перейти одноманевренно, Муженко — активной обороны. Это уже такая реальность, в которой мы будем находиться.

Наша задача – защитить ту территорию, которая сегодня находится под контролем легитимного украинского правительства от возможности новых агрессивных действий россиян. Предотвратить оккупацию новых украинских земель. Понять, что возможно как освобождение украинских земель украинскими войсками, так и оккупация земель российскими войсками. И тот, и другой вариант теперь абсолютно реален.

– защитить ту территорию, которая сегодня находится под контролем легитимного украинского правительства от возможности новых агрессивных действий россиян. Предотвратить оккупацию новых украинских земель. Понять, что возможно как освобождение украинских земель украинскими войсками, так и оккупация земель российскими войсками. И тот, и другой вариант теперь абсолютно реален. После освобождения Харьковщины и Херсонщины (правого берега – ред.) линия фронта замерла. И теперь наша главная задача — чтобы она не была разморожена с российской стороны так, чтобы украинцы не оставляли россиянам свои земли".

Последующая западная поддержка:

"Когда в Белом доме говорят, что нет какой-то волшебной палочки, с помощью которой можно Украине выделить деньги, если в Конгрессе не будет голосования – это объективная реальность . Мы должны также осознать, в любом случае, даже если эти деньги будут выделены — это все равно будет меньшая сумма, чем была в начале этого года — это все меньше денег в бюджете и меньше объемов военной помощи — это абсолютная реальность.

. Мы должны также осознать, в любом случае, даже если эти деньги будут выделены — это все равно будет меньшая сумма, чем была в начале этого года — это все меньше денег в бюджете и меньше объемов военной помощи — это абсолютная реальность. Если эти деньги не будут выделены, будет еще более тяжелая ситуация. Лучше она не будет. И с каждым месяцем она будет ухудшаться с точки зрения западной помощи. Потому что мы вступили в предвыборный год. Другой реальности в годы войны не будет. Тем более, что с каждой новой войной мы понимаем, что у России есть политические возможности разжигать новые конфликты. Я вас убеждаю, будет много новых войн, жертв, разрушенных городов, обиженных судеб. Все это 21 век".

Последствия споров между военным и политическим руководством:

"В Офисе президента не могут не мыслить электоральными и пиар-категориями. И что просто не могут относиться без ревности к фигуре главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного , который просто отождествляет армию, а другой эффективной институции, которая могла бы защитить государство — у нас просто нет под время войны Не могут не относиться к этой фигуре с ревностью Даже если изменят этого человека, то и другой главнокомандующий будет иметь огромный авторитет, и его рейтинг будет в разы больше действующего президента.

, который просто отождествляет армию, а другой эффективной институции, которая могла бы защитить государство — у нас просто нет под время войны Не могут не относиться к этой фигуре с ревностью Даже если изменят этого человека, то и другой главнокомандующий будет иметь огромный авторитет, и его рейтинг будет в разы больше действующего президента. Этими спорами (политическими и военными спорами – ред.) мы усиливаем позиции наших оппонентов на Западе, которых немало и которых будет с каждым днем больше, потому что экономический кризис на Западе также будет углубляться с каждым днем. Ничего хорошего там, после чего, как им пришлось разорвать связи с РФ и десятилетие выстраивание энергетической зависимости – тоже нет”.

Напомним, ранее Портников объяснил, почему война будет продолжаться долго и какой "мир" нужен Путину.

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