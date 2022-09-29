Риск применения Путиным ядерного оружия самый высокий с начала войны в Украине — CNN

Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Однако шансов на развитие такого сценария мало.

Об этом со ссылкой на американских чиновников, знакомых с последними разведывательными данными США, пишет издание CNN.

По данным журналистов, западная разведка внимательно следит за любыми признаками смены планов Путина после того, как на прошлой неделе он усилил угрозы применения ядерного оружия.

Также читайте Путин 30 сентября подпишет договор о присоединении оккупированных территорий в состав РФ

"Согласно нескольким источникам, угроза, безусловно, повышена, если сравнить с предыдущим годом... Но пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время планирует применение (ядерного оружия – ред.) и общая оценка не изменилась", — говорится в публикации.

В комментарии изданию несколько представителей Пентагона также заявили, что признаков перемещения ядерного оружия по России пока не замечено, подчеркнув, что Штаты смогут обнаружить перемещение даже небольших боеголовок государством-агрессором.

Два источника, знакомых с разведданными, выразили мнение, что общее ощущение во властных кругах США о том, что угроза применения ядерного оружия Путиным выше, чем когда-либо, основывается прежде всего на заявлениях российского лидера и данных о потерях РФ в Украине, а не на любых достоверных данных о том, что Кремль всерьез рассматривает этот вариант.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. В то же время он угрожал применить ядерное оружие для "защиты".

В украинской разведке считают, что РФ может нанести тактический ядерный удар по Украине. Целью может стать уничтожение государственности нашей страны, а также прерывание контрнаступления ВСУ. При реальном применении такого оружия под угрозой будет не только Украина, но и Черноморский регион.

"Мы помним историю Чернобыля. По всей вероятности, у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Ядерное оружие — это смертоносное оружие, которое изобрело человечество. Поразительные факторы ядерного оружия таковы:

ударная волна

световое излучение

проникающая радиация

радиоактивное заражение

электромагнитный импульс

При наземном ядерном взрыве около половины энергии идет на образование ударной волны и воронки в земле. Именно ударная волна создает наибольшее количество разрушений. Она является уплотнением в воздухе, движущемся со сверхзвуковой скоростью.

Генсек НАТО пригрозил Путину: ответ на ядерный шантаж РФ

Читайте также: