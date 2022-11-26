Риск применения Россией химического оружия: эксперт разгромил его эффективность и привел примеры

В частности, невозможно предусмотреть, куда будет дуть ветер, поэтому оккупанты рискуют сами же надышаться ядовитыми испарениями химического оружия.

Применение Россией химического оружия в войне против Украины не будет эффективно, ведь соответствующие вещества разлагаются под влиянием внешних факторов. Химическое оружие является оружием массового уничтожения при большом скоплении людей на конкретном участке.

Об этом экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал "24 каналу".

Эксперт пояснил, что химическое оружие может использоваться эффективно только в странах с сухим климатом, таких как Сирия. В Украине другой климат.

Ступак также привел пример первого применения химического оружия. Это произошло в период Первой мировой войны, когда германские войска применили газ иприт. Они выходили на позиции, открывали баллоны с газом и выпускали его на позиции французов и британцев. Однако ветер тогда был направлен в направлении немцев и именно на их позиции надвигалось это облако газа. Или же ядовитые испарения вообще никуда не двигались. Так, эффективность иприта была низкой.

Эксперт привел еще один пример, касающийся отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери веществом "Новичок". Попытка на самом деле была провальной, ведь когда веществом отделали ручку двери квартиры Скрипалей, погода была влажной и яд в два раза потерял силу поражения.

Экс-работчик СБУ отметил, что на сегодняшний день погода в Украине тоже влажная. А химические вещества разлагаются под влиянием внешних факторов и теряют эффективность. Кроме того, неизвестно, куда будет дуть ветер, и не пойдет ли яд на вражеские позиции.

"После ядерного оружия чем вы собрались нас пугать? Каким-то газом, каким-то веществом, которое в воздухе растворяется, которое носит ветер туда-сюда и может на российские позиции понести?" – сказал Ступак.

Он также пояснил, что химическое оружие является оружием массового поражения только при большом скоплении людей на конкретном участке. Если же ВСУ растянуты по огромному фронту, то российским войскам нужен весь фронт, а это невозможно. Кроме того, украинские войска уже предупреждены о такой угрозе, так что оккупантам не следует надеяться на результативность.

Напомним, представители администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Россия может применить химическое оружие в войне против Украины, если будет терпеть серьезные неудачи на фронтах.

Заметим, еще в июле американский адмирал Джеймс Ставридис написал в колонке в прессе, что Россия не может позволить себе нанести ядерный удар, однако вполне возможно, что может применить химическое оружие, "если Путин захочет сделать что-то действительно внушающее ужас в сердца украинцев" .

Весной в Пентагоне уверяли в адекватной реакции мирового сообщества на возможное применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

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