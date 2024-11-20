Риск применения ядерного оружия Россией будет расти при освобождении Крыма – эксперт

Тарас Загородний отметил, что если бы применение ядерного оружия РФ было возможно, то его бы давно применили.
Риск применения ядерного оружия Россией будет расти при освобождении Крыма.
Об этом в интервью рассказал руководящий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
"Я не исключаю, что риск применения ядерного оружия будет расти при освобождении Крыма. Крым для России – это сакральная территория. Тогда могут возникнуть нюансы. Конечно, нельзя никогда исключать риски, но в данном случае – у россиян уже было много поводов, чтобы ударить по территории Украины ядеркой", – говорит эксперт.
Тарас Загородний отметил, что если бы применение ядерного оружия РФ было возможно, то его бы давно применили. Так что обновление ядерной доктрины РФ – это очередная пугалка Путина.
"Не верю, что они применят ядерное оружие. Повторюсь, если бы это было возможно, то его бы давно применили. А поскольку не применили, значит, это невозможно", – подчеркнул он.
Эксперт отметил, что, когда было предоставлено разрешение бить ракетами ATACMS по Курской области, стало ясно, что РФ не удастся вытеснить наши Силы обороны с Курщины до 20 января, как они планировали.
"А это значит, что теперь россиянам будут выкручивать руки и говорить, что это не украинский кризис, а война, и вы не можете обеспечить безопасность на собственной территории. И это всегда занижает статус России", – резюмировал он.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков пригрозил "ядерным ответом" на применение Украиной против РФ западных ракет. Мол, это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.
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