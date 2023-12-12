"Риск проиграть войну": США предлагают Украине новую стратегию боевых действий на 2024 год — NYT

Американские чиновники считают, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.

Американские и украинские военные лидеры после "неудачного контрнаступления" ищут новую стратегию, которую можно начать выполнять в начале следующего года.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Также читайте Россия готовится к широкомасштабной войне против НАТО: в ISW назвали признаки

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в понедельник, 11 декабря, для организованных встреч с президентом Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить дальнейшие действия в военной поддержке. Издание пишет, что "президент США попытается продемонстрировать солидарность и усилить поддержку Украины в критический момент как на поле боя, так и на Капитолийском холме".

"Неудачи Украины произошли, когда республиканская поддержка продления американской финансовой помощи Киеву исчезла. Даже некоторые высокопоставленные чиновники США выражали обеспокоенность тем, что если в следующем году война зайдет в тупик, президент России Владимир Путин получит преимущество", — говорится в статье.

Россия восстанавливает военную "мощность"

Журналисты отмечают, что российская армия после собственного неудачного прорыва в Киев в начале полномасштабного вторжения начала менять свою стратегию и восстанавливать "мощность".

По словам американских чиновников, Москва теперь имеет больше войск, боеприпасов и ракет, а также увеличила свое огневое преимущество с помощью боевых беспилотников, многие из которых снабжают Иран.

Российская техника на фронте / Фото: Associated Press

США настаивают на обороне украинской армии

По данным издания, Соединенные Штаты ужесточают личные военные консультации, которые они предоставляют Украине. Они отправили в Киев "трехзвездочного генерала" Антонио А. Агуто-младшего , который проведет значительное время там.

Американские и украинские военные офицеры говорят, что надеются разработать детали новой стратегии в следующем месяце во время серии военных учений, которые планируется провести в Висбадене, Германия.

США настаивают на "консервативной стратегии, которая сосредотачивается на содержании территории, которой владеет Украина, окапываясь и наращивая поставки и силы в течение года". Тем временем в стране хотят идти в "атаку либо с земли, либо с дальних ударов". Америка верит, что эта стратегия улучшит самодостаточность Украины и обеспечит Киев возможность дать отпор любому новому российскому порыву.

"Цель заключалась бы в том, чтобы создать достаточную реальную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть вопрос об участии в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году", — говорится в материале.

Также читайте В ISW рассказали, как Россия хочет показать легитимность оккупации

Ставки огромны

По словам американских чиновников, без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Представители администрации утверждают, что Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки.

Соединенные Штаты оказали огромную военную и экономическую поддержку Украине более 111 миллиардов долларов за последние два года. Но значительное количество республиканцев сейчас заявляют, что они выступают против дальнейших расходов, а другие требуют увидеть новую стратегию, прежде чем голосовать за дополнительные средства.

Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что многие украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны США. По их словам, эти украинские генералы и высшие гражданские чиновники "нереалистичны ожидания относительно того, что поставят Соединенные Штаты".

Какую стратегию предлагает Украина

Украинские чиновники предлагают рассматривать стратегии, базирующиеся на их успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут креативные способы вывести Россию из равновесия с помощью нападений на военные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для транспортировки боеприпасов. Один бывший украинский высокопоставленный военный сказал, что новый план уточняется и "очень смелый".

Между тем американские официальные лица говорят, что без изменения стратегии 2024 год может походить на 1916 год, самый смертоносный год Первой мировой войны.

Также читайте Ночная атака армии РФ: сколько воздушных целей сбило ПВО

"Победа за Роботино обернулась кровавой битвой"

Американские журналисты пишут, что в битве под Роботином "разрушены надежды контрнаступления Украины".

"В августе механизированные силы, обученные США, приблизились к маленькой деревне после нескольких месяцев боев, чтобы перейти всего на несколько миль к его окрестностям. До конца месяца украинские чиновники утверждали, что они отбили село, примерно в 50 милях от южного побережья Украины", – говорится на сайте информационного агентства.

Американские и украинские официальные лица заявили, что победа была "небольшая, но значительная". Защита России оказалась гораздо сильнее, чем ожидали Соединенные Штаты, и "вместо победы за Роботино обернулась кровавой битвой".

Теория, выдвинутая американскими стратегами, заключалась в том, что только тяжелая сила может пробить крепкие российские линии и вернуть юго-восточное побережье Украины. Но "пока США учили Украину пользоваться оружием, россияне окопались и готовились к предстоящему сражению".

Бойцы ВСУ в окрестностях села Роботино / Фото: скриншот с видео

Контрнаступление не было "полностью провальным"

Официальные лица США отмечают успешные атаки Украины на Черноморский флот России и военные командные пункты в Крыму. Некоторые официальные лица считают, что "это была великая морская победа страны без флота".

Эти операции позволили Украине экспортировать зерно из Одессы и оставили открытыми некоторые судоходные пути, что является важной победой, но они мало что изменили в общем ходе войны и не позволили Украине отвоевать ни одну территорию.

Читайте также ведущие новости дня: