Риск снизился: в разведке оценили вероятность теракта на Запорожской АЭС и назвали цели врага

Риск, что оккупанты осмелятся совершить теракт на территории Запорожской АЭС, несколько снизился. Однако станция будет полностью в безопасности только тогда, когда оккупанты покинут этот объект.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "24 Каналу". По его словам, пока российские оккупанты находятся на территории ЗАЭС, до тех пор риск умышленного теракта или ошибки от "обезьяны с гранатой" будет существовать.

В последнее время риск умышленного теракта со стороны российских оккупантов несколько снизился. Все благодаря своевременным действиям украинской власти.

"Если говорить о риске умышленных действий. Из-за комплекса мер, которые приняли украинское военно-политическое руководство и разведывательное сообщество, риск реализации террористического замысла несколько снизился. Но полностью опасность спадет только тогда, когда территория станции будет демилитаризована после выхода оккупационных войск и возвращения законной украинской власти ", – подчеркнул Юсов.

Отмечается, сейчас МАГАТЭ имеет ограниченный доступ на станцию. оккупанты сами выбирают, на какие объекты можно допустить экспертов. Параллельно россияне продолжают завоз взрывчатых веществ на территорию станции.

Напомним, 8 июля ГУР обнародовало карту минно-взрывных заграждений на ЗАЭС, разместивших там российские захватчики.