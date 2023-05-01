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"Риск умереть 9 мая значительно больше": эксперт о страхах Путина на фоне отмены парадов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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"Риск умереть 9 мая значительно больше": эксперт о страхах Путина на фоне отмены парадов

Президент РФ Владимир Путин на празднование 9 Мая не пригласил иностранных гостей / Фото: Associated Press

Глава Кремля убежден, что риск умереть 9 мая у него растет минимум в 2-3 раза.

Российский диктатор Владимир Путин упразднил парады на 9 мая, что свидетельствует о том, что он очень сильно боится.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк.

По его словам, глава Кремля убежден, что риск умереть 9 мая у него растет минимум в 2-3 раза.

"Понятно, что как пожилой человек, управляющий страхом, он понял, что надо ограничивать всех, своим же он тоже не верит... Он никого не будет пускать на Красную площадь. Путин понимает, что будут провокации, "прилеты" с украинской стороны. Украина пристреливается, уже цели определила", — заявил эксперт.

Эксперт отмечает, что Путин опасается перехвата инициативы устраивать наказание на большие праздники. И эти наказания уже пугают не только россиян, но и Путина.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин из-за провалов на фронте недавно уволил или отправил в отставку ряд генералов, руководивших оккупационными войсками в Украине. Эти перестановки проведены, чтобы испугать новоназначенных людей.

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Дата публикации
Просмотры
99
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