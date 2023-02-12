Риск уступки значительно выше: опрос показал, сколько украинцев продолжат борьбу в случае ядерного удара РФ

Применение Россией тактического ядерного оружия не является причиной подавляющего большинства украинцев, чтобы прекратить сопротивление агрессору РФ.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного коммуникационным агентством Thekuskt CNC вместе с местными партнерами в ноябре 2022 года.

В случае нанесения Москвой тактического ядерного удара 89% украинцев намерены продолжать борьбу с напавшей на Украину РФ, которая продолжает уничтожать инфраструктуру и совершать геноцид. Очевидно риск, связанный с уступкой, украинцы оценивают значительно выше возможной ядерной эскалации.

Кроме того, 85% опрошенных граждан назвали приемлемым прекращение огня в случае возможного ухода России в линию фронта по состоянию на 24.02.2022. Респонденты считают необходимым вернуть все украинские территории, включая незаконно захваченный Россией Крым и временно оккупированный Донбасс.

"Сплоченность украинского населения, объединенного решимостью защищать собственную демократию от автократического ревизионизма России, является ключевой причиной удивительной устойчивости Украины", – говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, 72% украинцев заявили о необходимости долгосрочных поставок оружия с Запада. Кроме того, около двух третей уверены, что Украина никогда не будет в безопасности вне НАТО.

Как показывает опрос, еще 75% считают, что без западных гарантий безопасности Украина никогда не будет в безопасности от России.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что риск применения ядерного оружия агрессорской Россией невелик. Впрочем, отмечает он, "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

По данным заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, носители ядерного оружия россияне разместили и в оккупированном Россией Крыму.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что кремлевский диктатор может применить ядерное оружие. В частности, диктатор вполне серьезно рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Польше.

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