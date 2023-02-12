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Риск уступки значительно выше: опрос показал, сколько украинцев продолжат борьбу в случае ядерного удара РФ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Риск уступки значительно выше: опрос показал, сколько украинцев продолжат борьбу в случае ядерного удара РФ

Фото: Associated Press

Большинство украинцев считают возвращение всех украинских территорий приемлемым окончанием войны.

Применение Россией тактического ядерного оружия не является причиной подавляющего большинства украинцев, чтобы прекратить сопротивление агрессору РФ.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного коммуникационным агентством Thekuskt CNC вместе с местными партнерами в ноябре 2022 года.

В случае нанесения Москвой тактического ядерного удара 89% украинцев намерены продолжать борьбу с напавшей на Украину РФ, которая продолжает уничтожать инфраструктуру и совершать геноцид. Очевидно риск, связанный с уступкой, украинцы оценивают значительно выше возможной ядерной эскалации.

Кроме того, 85% опрошенных граждан назвали приемлемым прекращение огня в случае возможного ухода России в линию фронта по состоянию на 24.02.2022. Респонденты считают необходимым вернуть все украинские территории, включая незаконно захваченный Россией Крым и временно оккупированный Донбасс.

"Сплоченность украинского населения, объединенного решимостью защищать собственную демократию от автократического ревизионизма России, является ключевой причиной удивительной устойчивости Украины", – говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, 72% украинцев заявили о необходимости долгосрочных поставок оружия с Запада. Кроме того, около двух третей уверены, что Украина никогда не будет в безопасности вне НАТО.

Как показывает опрос, еще 75% считают, что без западных гарантий безопасности Украина никогда не будет в безопасности от России.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что риск применения ядерного оружия агрессорской Россией невелик. Впрочем, отмечает он, "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

По данным заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, носители ядерного оружия россияне разместили и в оккупированном Россией Крыму.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что кремлевский диктатор может применить ядерное оружие. В частности, диктатор вполне серьезно рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Польше.

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Дата публикации
Просмотры
2270
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