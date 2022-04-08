Рисковал жизнью, чтобы прокормить семью: 14-летний мальчик под обстрелами в Буче доставал для семьи продукты и воду

Ребенок был вынужден рисковать, чтобы семья могла выжить.

Ему говорят, что герой, а он смущается. 14-летний Саша Гуцал из Бучи под обстрелами рашистов ежедневно ходил по городу в поисках продовольствия и воды. Семья пересиживала оккупацию в подвале. Отец постоянно укреплял импровизированную крепость и держал оборону, а мама ухаживала за меньшими детьми. Так что спасение родных от голодной смерти мальчик взял на себя.

Об этом говорится в ТСН.

Александр прижимает к груди 14-летнего сына. Своего Сашка называет героем, потому что именно благодаря мальчику семья выжила, не умерев от голода в подвале. «Свои блокпосты ставил из тачек, из металла, из решеток, чтобы это падло к нам не добралось», — показывает свой подвал мужчина.

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Сюда Гуцалы и еще три десятка жителей Бучи переселились в первый же день российского вторжения. Температура иногда здесь едва достигала 8 градусов. Чтобы согреться, прижимались друг к другу на отсыревших матрасах.

Но самое плохое, говорят, началось, когда закончились продукты. Пока папа укреплял подвал, вместе с другими людьми искал еду в местных магазинах, разграбленных оккупантами. «Хлеб выбирал, там было печень такие, что на основе хлеба и сыра», — рассказывает мальчик.

Пробирался мимо засады оккупантов, часто под обстрелами. Саша боялся и не уйти не мог, потому что двое младших братиков и сестричка постоянно просили есть. «Боялся, кто знает, что у них в голове. Они ведь приходят с автоматами. Думают, что они самые грозные», – говорит Саша.

Потом в подвале воцарился мрак, вода тоже исчезла. Коммуникации разбомбили россияне. Саша нашел колодец и каждый день ходил набирать воду. А где-то совсем рядом стреляли оккупанты.

Тетя Ира – так Саша ласково называет женщину, которая делилась водой из колодца. К ней отовсюду до сих пор сходятся люди, потому что другого колодца рядом нет. А централизованное водоснабжение еще не возобновлено. Дальше мальчик, рискуя жизнью, под обстрелами, нес ценный груз, чтобы мама сварила на огне еду. Елена ждала сына и очень за него переживала. «Каждый бах мы слышали, но у меня поменьше, я никак не оставлю», — говорит женщина.

Выехать из Бучи семье было некуда, да и боялись, что расстреляют. Всего в нескольких шагах от их убежища — три свежих могилы. В одной из них – похоронили убитого оккупантами соседа.

Да и самим Гуцалюкам досталось. В конце февраля орки попали в соседнюю многоэтажку. Поэтому в подвале, где прятались люди, вылетели окна. Что никто не пострадал – то, говорят, чудо. А однажды вечером в подвал начали ломиться рашисты.

«Они вырвали эту дверь, пробовали эту выбить – не получилось. Оставили гранату — бахнули, прорвались, и пошли по коридору», - рассказывают люди. Знали, что в подвале дети, но это их не останавливало. 5-летний Егорчик не может от шока отойти до сих пор.

Квартира Гуцалов уцелела, но там нет ни света, ни воды. Так что переезжать пока не спешат. Волонтеры приносят еду. А Саша, как всегда, ежедневно ходит за водой к тете Ире. Героем себя не считает и очень стесняется. Говорит: похвал за то, что помог семье выжить ему не нужно. Зато мечтает о большом частном доме. Но очень хочет, чтобы закончилась война. И в Бучу вернулись его друзья, с которым не виделся больше месяца.

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